Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası Bitlis'te başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası yarışları Bitlis'te başladı.

Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde 25 ilden 320 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada kayakçılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gazetecilere, şampiyonada dereceye giren sporcuların Türkiye finaline katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Müsabakaya 12-21 yaş gruplarından sporcuların katıldığını aktaran Elatmış, şöyle konuştu:

"Dün teknik toplantıyı yaptık. Bugün de yarışmayı başlattık. Yarın öğle saatlerinde finalimiz gerçekleşecek. Tarihi ve turistik öneme sahip El-Aman Hanı mevkisinde yaş gruplarına göre etap etap oluşturulan pistin uzunluğu 2 bin 500 metre. Bölgede kar kalınlığı da istenilen seviyede. Sabah saatlerinde karı ezerek pisti yarış için hazır hale getirdik. Sporcuları yurtlarda ve konaklama tesislerinde ağırlıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum."

Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Sedat Doymaz ise kadın ve erkeklerde 7 kategoride düzenlenen şampiyonaya yoğun tempoyla hazırlandıklarını belirtti.

Yarışların güzel geçtiğini ifade eden Doymaz, "Pistimiz güzel. Bu yarışmadan sonra Türkiye Şampiyonası'nı da ilimizde yapmayı düşünüyoruz. Burada güzel bir atmosfer var. Başarılı sonuç elde etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.