Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi

15.02.2021 15:07
Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) Bitlis'te düzenlediği Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) Bitlis'te düzenlediği Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde 25 ilden 320 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada kayakçılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nın ardından saha yarışlarının gerçekleştirileceğini belirten Oto, "Çok güzel bir sezon geçiyor. Tüm dünyada olduğu gibi salgın bizleri de etkiledi. Elimizden geldiğince önlem alarak yarışmalarımıza devam ediyoruz. Bir an önce salgından kurtulup normal yaşantımıza dönmeyi umut ediyoruz. Burada 6 ay kar yerde kalıyor. Bunu değerlendirip daha iyi yarışmalar düzenleyebiliriz." diye konuştu.

Ödül törenine vali yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kayak antrenörleri ve sporcular katıldı.

Türkiye, Bitlis, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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