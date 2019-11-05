Son Dakika Haberleri: Türkiye, Kazakistan'a ilk yarıda 275 milyon dolar yatırım yaptı
Son Dakika Güncel Türkiye, Kazakistan'a ilk yarıda 275 milyon dolar yatırım yaptı

Türkiye, Kazakistan'a ilk yarıda 275 milyon dolar yatırım yaptı

6 saat önce

NUR Türkiye, yılın ilk yarısında Kazakistan'a 275 milyon dolar yatırım yaptı.

Türkiye, Kazakistan'a ilk yarıda 275 milyon dolar yatırım yaptı, System.String[]

NUR Türkiye, yılın ilk yarısında Kazakistan'a 275 milyon dolar yatırım yaptı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi verilerine göre, ülkeye bu yılın ilk yarısında çekilen doğrudan yabancı yatırım miktarı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak, 12,1 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında Kazakistan'a yatırım yapan ülkeler arasında 3,4 milyar dolar ile Hollanda ilk sırada geldi.

ABD 2,9 milyar dolar ile ikinci olurken, İsviçre 1 milyar dolar üçüncü, Çin 922 milyon dolar ile dördüncü, Rusya 632 milyon dolar ile beşinci, Fransa 537 milyon dolar ile altıncı, Belçika 516 milyon dolar ile yedinci ve İngiltere 336 milyon dolar ile sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye, 275 milyon dolar yatırımla önde gelen yatırımcı ülkeler listesinde dokuzuncu ve Japonya 214 milyon dolarla onuncu oldu.

Türkiye, geçen yılın ilk yarısında Kazakistan'a 147,9 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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