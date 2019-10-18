"Türkiye, Kazakistan'a yatırımda tarihi rekora ulaşacak"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye'nin ilk defa Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasına girdiğini belirterek, "Altı ayda toplamda 300 milyon dolara yakın rakama ulaşıldı. Yıl sonunda 600 milyon dolarlık tarihi bir rekora ulaşılacak."dedi.

Saparbekuly, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyarette, Türkiye'yi ikinci evleri olarak gördüklerini, Antalya'daki Kazak vatandaşı sayısının fazla olduğunu söyledi.

Kazakistan'dan Türkiye'ye yılda 500 bine yakın turist geldiğini aktaran Saparbekuly, bu sene de bu sayıya ulaşılacağını, Antalya'da kayıtlı 200'e yakın Kazak şirketinin faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Saparbekuly, Kazakistan'daki 2 bin 300'e yakın Türk şirketinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl ticaret hacmimiz yüzde 50 artış gösterecek. 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. 5-6 yıl önce 4 milyar doları görmüştük. Türkiye, ilk defa Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasına girdi, 9. ülke oldu. Altı ayda yaklaşık 300 milyon dolarlık rakama ulaşıldı. Yıl sonunda 600 milyon dolarlık tarihi bir rekora ulaşılacak. Bu zamana kadar toplamda 4 milyar dolarlık yatırım yapıldığını düşünürsek, bu sene 600 milyon dolara ulaşılması çok önemli göstergedir. Türk sanayicisi Kazakistan'a ilgi duyuyor. Avrasya'nın yatırım potansiyeli açısından önemli ülkesi Kazakistan'da yatırım yapmak bir fırsattır."

Vali Karaloğlu ise Türkiye'nin Kazakistan ile çok derin ilişkileri olduğunu vurguladı.

"Tek millet, altı devlet" felsefesinin hayatın bütün alanına yayılması gerektiğini dile getiren Karaloğlu, "Kazakistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir turizm anlayışını geliştirmemiz lazım. İki ülke arasında turizm alanında da gidilecek çok yol var. Türk dünyasının, iki ülkenin de geleceğinden ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.