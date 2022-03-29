Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı - Son Dakika
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Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı

29.03.2022 13:43
Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı

NUR Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım kolileri ulaştırdı.

NUR Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım kolileri ulaştırdı.

TDV, Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile bu yıl da ramazan öncesi Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürerek ülke genelinde 1000 aileye yardım kolileri ulaştırdı.

Başkent Nur Sultan'daki Görme Engelliler Kütüphanesinde düzenlenen yardım dağıtma törenine Türkiye'nin Nur Sultan'daki Din Müşaviri Dr. Neşet Bodur, DİTİB temsilcileri ile çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Bodur, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene organizasyonu Almanya'daki DİTİB ile yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl ramazan sofrası için Kazakistan'da başta Nur Sultan olmak üzere Almatı, Karagandı, Öskemen, Türkistan ve Çimkent gibi illerde 1000 civarında aileye koli dağıtacaklarını belirten Bodur, "Biz bu sene 'Mümin cana candır' diye yola çıktık. Aslında biz, hayırsever insanlarımızın hayırlarına vesile oluyoruz. Biz de olanı olmayan kardeşlerimizle paylaşıyoruz." dedi.

Bodur, bugün de Nur Sultan'daki görme engelli vatandaşlara ulaşmaya gayret ettiklerini kaydederek "Bu manada onların dualarını alıyoruz. Dualar ediyoruz. Daha doğrusu paylaşıyoruz. Kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Bunun yanı sıra Bodur, ramazan ayı boyunca Kazakistan genelinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar düzenlemeyi planladıklarını da aktardı.

Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı
Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı
Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı
Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Kazakistan'da 1000 aileye ramazan kolileri dağıttı - Son Dakika


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