Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı
Son Dakika Güncel Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı

Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı

7 saat önce

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz.

Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı, System.String[]

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Mamin, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninde konuştu.

Türkiye ve Kazakistan'ın birçok konuda karar aldığını belirten Mamin, "Bu toplantı, iki cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıya, büyük katkı sağlayacaktır. Bizler burada iş birliği protokollerini imzaladık ve birçok konuda kararlar aldık. Bizler, bugün maksatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin giderek büyüdüğüne vurgu yapan Mamin, bundan sonra daha da güzel adımlar atılacağına inandığını kaydetti.

Mamin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye ile Kazakistan arasında ticaret hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz. Bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı kararlarıyla daha önce alınan kararların gerçekleştiğini görüyoruz. Türkistan, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz. Birçok iş alanları yatırımcılar için uygun durumda. Türkiye'nin önde gelen iş adamları, iş çevreleri bizler için gerekli tüm şartların sağlandığı 20 anlaşmaya imza attığımıza şahit oldular. İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanıyorum."

Askar Mamin, Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]