Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı öncesinde iş insanlarının taleplerini dinleyen Oktay, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli 'deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapsamında Kazakistan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan 'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.

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