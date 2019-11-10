Türkiye-Kazakistan İş Forumu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.
Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapsamında Kazakistan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla görüştü.
Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı öncesinde iş insanlarının taleplerini dinleyen Oktay, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var