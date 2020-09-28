Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri tamamlandı

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri, İstanbul'da tamamlandı.

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri, İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye- Kazakistan ortak yapımı film, başta Kazakistan olmak üzere, Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017 yapımı "Kazakh Business in America"nın Türkiye uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'in yer aldığı filmin, Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin aynı zamanda ortak yapımcısı Doğulu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin Türk ülkeler birliği açısından önemine değinerek, "Kazak dostlarımla çalışmaya başladığımda, iki ülkenin inanış ve kültür açısından birbirine bu denli benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı hem de çok memnun etti." dedi.

Doğulu, ilk görüşmelerde sadece oyuncu olarak filmde yer almasının istendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görüşmeler ilerledikçe ortak amaçlar ve bir olma hissi her iki tarafı da ortak yapımcılığa itti. Geleceğe yönelik istekler ve taleplerin de aynı olduğunun farkına vardığımızda, beraber çalışma yolculuğuna koyulduk. Filmin Türk-Kazak halkı için güzel işlerin başlangıcı olacağını umuyorum. Türk toplumlarının birlikte çalışarak ne kadar güzel işlere imza atabileceğini anlatan, sembol bir iş haline gelmesini temenni ediyorum."

Filmin Türkiye'de vizyona girmeyeceğini aktaran başarılı oyuncu, "Alim yapım olarak elimizden geldiğince bu coğrafyanın insanına ve tarihine hizmet eden işler yapmak istiyoruz. Araştırıyoruz, okuyoruz ve bugüne uygun işler yapmak istiyoruz. Çünkü medeniyeti dünyaya armağan etmiş bir milletiz. Sanıyoruz ki batı, bizim armağan ettiğimiz medeniyet ve güzellikleri hala kullanıyor. Onun kaynağı biziz. Biz insanlara bu gerçekliği hatırlatacak işlerle var olmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çalışırken kardeş milletler olduğumuzu hissettim

Kazak oyuncu Nurlan Koyanbyaev ise yurtdışında film çekmenin zorluklarına değinerek, "Biz 'Kazak İşi' filminin 5'incisini çekiyoruz. Daha önce Türkiye'ye 5-6 kez geldim fakat bu kez film yapımı için mayıs ayından beri Türkiye'de bulunuyorum. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bugüne kadar çektiğimiz filmler arasında en rahat ettiğimiz yapımı Türkiye'de gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'yi özellikle İstanbul'u çok beğendiğini söyleyen Koyanbyaev, dünyanın farklı ülkelerinde filmler çektiklerini fakat Türkiye'de çalışmanın hepsinden farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

Nurlan Koyanbyaev, birlikte çalıştıkları süre boyunca Kadir Doğulu'nun oldukça profesyonel olduğunu ve yapıma çok büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Burada çalışırken kardeş milletler olduğumuzu ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu hissettim. Türkiye'de çalıştığımız ekip, alanında uzman ve dünya çapında profesyonel bir ekip. Onlardan çok fazla şey öğrendik. Ayrıca Türk dizi ve filmleri Kazakistan'da çok seviliyor. Türk oyuncuları çok iyi tanıyorlar. Ben de pek çok filmi ve diziyi biliyorum ve izledim. Gelecekte bir gün Türk dizi veya filmlerinde rol almayı çok isterim."

Yönetmen koltuğuna Anvar Matzhanov'un oturduğu filmin senaryosunu Nurlan Koyanbyaev, Sabit Rakhimbayev ve Iliaz Dzhaparov kaleme aldı, yapımcılığını ise Alim Yapım üstlendi.

Komedi türündeki filmin Türk oyuncuları arasında Kadir Doğulu'nun yanı sıra Erdal Cindoruk, Ece Gürer, Sedat Bilenler, Iraz Akçam, Deniz Karausta ve Ferhat Işıktaş yer alıyor. Kazak oyuncu kadrosu ise Koyanbayev ile Zhan Baizhanbayev, Ramazan Amantai, Dariga Badykova, Gulnaz Zholanova, Zhahan Utargaliyev ve Kajet Smagulov'dan oluşuyor.

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, Kazak İşi Türkiye'de filminin çekimleri tamamlandı
Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, Kazak İşi Türkiye'de filminin çekimleri tamamlandı
Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, Kazak İşi Türkiye'de filminin çekimleri tamamlandı
Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, Kazak İşi Türkiye'de filminin çekimleri tamamlandı

Kazakistan, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, 'Kazak İşi Türkiye'de' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi         
15:36
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei