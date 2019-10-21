Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kazakistan ticaretini artırmak için bir araya geldiler
Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kazakistan ticaretini artırmak için bir araya geldiler

Türkiye-Kazakistan ticaretini artırmak için bir araya geldiler

47 dakika önce

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly arasında gerçekleşen iş birliği toplantısından, Bölge sanayicileri ile Kazakistan'a ticaret heyeti düzenlenmesi kararı çıktı.

Türkiye-Kazakistan ticaretini artırmak için bir araya geldiler, System.String[]

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly arasında gerçekleşen iş birliği toplantısından, Bölge sanayicileri ile Kazakistan'a ticaret heyeti düzenlenmesi kararı çıktı.

Kazakistan, Antalya, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01 
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