Türkiye-Kazakistan ticaretini artırmak için bir araya geldiler
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Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly arasında gerçekleşen iş birliği toplantısından, Bölge sanayicileri ile Kazakistan'a ticaret heyeti düzenlenmesi kararı çıktı.
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly arasında gerçekleşen iş birliği toplantısından, Bölge sanayicileri ile Kazakistan'a ticaret heyeti düzenlenmesi kararı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01
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