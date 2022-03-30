Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçiliklerinden Fas'ta nevruz etkinliği - Son Dakika
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Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçiliklerinden Fas'ta nevruz etkinliği

30.03.2022 04:53
Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçiliklerinden Fas'ta nevruz etkinliği

Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçilikleri ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi tarafından Fas'ta ilk defa nevruz etkinliği düzenlendi.

Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçilikleri ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi tarafından Fas'ta ilk defa nevruz etkinliği düzenlendi.

Başkent Rabat'ta, "Türk Dünyasında Nevruz" başlığıyla düzenlenen programa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Kazakistan Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, Azerbaycan Maslahatgüzarı Babek Ahmedov ve YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat ile çok sayıda davetli katıldı.

Rabat'taki bir otelde düzenlenen programda, YEE Rabat Türk Kültür Merkezi öğrencileri tarafından, şiirler okundu, Kazakistanlı bir çocuk tarafından dombra çalındı.

Çok sayıda ülkenin Rabat'taki diplomatik misyon temsilcisi ile büyükelçilerin katıldığı programda, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan ile Kazakistan Büyükelçisi Sailaukyzy, günün anlam ve önemine, nevruzun Türk ve diğer kültürlerdeki yerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Sailaukyzy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'ta ilk defa Nevruz Bayramı'nı kutladıklarına vurgu yaparak, "Bugün ilk defa Fas'ta Nevruz Bayramı etkinliği düzenliyoruz. Türkiye ve Kazakistan mutfaklarından çeşitli yemekler hazırladık." dedi.

Diplomatik misyon ve basının etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sailaukyzy, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fas'taki Türk, Kazak ve Azerbaycanlı vatandaşların da ilgi gösterdiği program, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan mutfaklarına özel yemek ve çeşitli yiyeceklerin sunulmasıyla sona erdi.

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Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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