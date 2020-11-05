Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu - Son Dakika

Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu

05.11.2020 02:21
Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu, System.String[]

Türkiye Kempo Savunma Sporlar Federasyonunda as başkanların, bölge koordinatörlerin ve il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Türkiye Kempo Savunma Sporlar Federasyonunda as başkanların, bölge koordinatörlerin ve il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Yürütme Kurulların Yeniden Oluşması İl Temsilcilerin, As Başkanların ve Bölge başkanlarının atanması TKSSF 029 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişikliğe gidildi. Değişikliğin onanmasının ardından as başkanların, bölge koordinatörleri ile il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

KEMPO Savunma Sporları Federasyonu Asbaşkan ve üye isimleri şu şekilde;

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkan Yardımcılığına Onur İşgüven, Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanlığına Levent Bulut, Şahin Sekmen, Ahmad Nasırkhah, Servet İyikul, Erhan Birdal getirilirken, yönetim kurulu üyeliğine Cihan Pars atandı. Bölge temsilcilerin belli olduğu onama kararında Güney Doğu Bölge Başkanlığına Mahmut Doruk, Ege Bölge Başkanlığına Ali Rıza Önçunar, Diyarbakır İl Temsilciliğine Nurhak Güneri, Batman İl Bölge Koordinatörlüğüne Ferdi Onat getirildi.

Ayrıca Federasyonun Hukuk Kurulu Başkanlığına Avukat Ramazan Akıncı atanırken, Disiplin Kurulu Başkanlığına ise Avukat Ahmet Ece getirildi.

Atamalar hakkında kısa bir açıklama yapan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, "Genç ve yatırımcı iş insanlarımız ile Türk sporuna ve sporcularına daha iyi destek vererek hizmette bulunacağız. Sporcularımız ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ülkemiz adına Kempo Sporunu hak ettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır. Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu

Zahit Şeyhanoğulları, Yönetim Kurulu, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi? Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi! Talihsiz hayvan telef olurken kazada 1 kişi yaralandı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız         
00:22
Artan koronavirüs vakaları sonrası getirilen kısıtlamalar hayata geçirildi Artan koronavirüs vakaları sonrası getirilen kısıtlamalar hayata geçirildi         
23:36
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı         
23:20
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti         
22:43
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 02:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei