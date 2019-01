Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino 'yu temsil edecek Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu, "Yarışmayı kazanamamak, Türkiye 'ye bir şey kaybettirmez. Bence Türkiye kendi gücünü her ortamda gösterebilecek bir ülkedir. Dolayısıyla benim gönlüm yarışmaya katılmasından yana. Geçmişte çok büyük başarıları var ve aynı zamanda Eurovision'da sevilen bir ülkedir. Ben resmi olarak San Marino'yu temsil ediyorum ama bir Türk olarak yarışmadayım. Bu yüzden Türkiye varlığıyla ve bayrağıyla da orada olacak." dedi.Hacıpaşalıoğlu, mayıs ayında İsrail Tel Aviv 'de düzenlenecek 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, San Marino adına yarışacak.2016 yılında İsveç 'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda da San Marino'yu "I Didn't Know" adlı şarkıyla temsil eden Hacıpaşalıoğlu, şarkısıyla ABD 'nin resmi "The Billboard Hot 100" müzik listesinde 25. sıraya yükselerek, listeye girmeyi başaran ilk Türk sanatçı olarak müzik dünyasında adını duyurdu.The Marmara Taksim 'de gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hacıpaşalıoğlu, Eurovision Şarkı Yarışması'nı her ülkenin kendini tanıtabildiği çok değerli bir platform olarak gördüğünü ifade etti."Yarışmayı kazanmamak Türkiye'ye bir şey kaybettirmez"Hacıpaşalıoğlu, yarışmada aynı müzik kültürüne sahip komşu ülkelerin birbirleri için oy kullanamaması uygulamasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Aslında oylama işi, yarışmanın bence en küçük bölümü. Çünkü o ana gelinceye kadar ki süreç, bir ülkenin duruşu ve müziği anlamında gerçek kazancı getiren bir süreçtir. Mesela İskandinavya ülkeleri birbirlerinin dillerini anlıyor ve benzer müzik zevkleri var. Ben bu durumu çok doğal buluyor ve politik olarak değerlendirmiyorum. Mesela biz de, Balkan ülkelerinin müziklerini seviyoruz ama başkaları sevmiyor." diye konuştu.Daha önce 2016'da düzenlenen yarışmada birinci olamadığını ama 2 yıl boyunca şarkısıyla müzikseverler tarafından beğeniyle takip edildiğini anlatan Serhat Hacıpaşalıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Sanırım 5-6 yıl oldu Türkiye katılmıyor. Bence abartılması gereken bir konu değil. Tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Türkiye çok değerli ve özel bir ülkedir. Benim vatanımdır. Ben Türkiye'nin kendi imajı açısından dünyadaki bütün platformlarda müzikten, spora, endüstriye kadar tüm kulvarlarda bayrağını dalgalandırmasını çok arzu ederim. 'Kazandım', 'kazanmadım' tartışmalarının abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bunlardan etkilenmeyecek kadar büyük bir ülkedir. Yarışmayı kazanamamak, Türkiye'ye bir şey kaybettirmez. Bence Türkiye kendi gücünü her ortamda gösterebilecek bir ülkedir. Dolayısıyla benim gönlüm yarışmaya katılmasından yana. Geçmişte çok büyük başarıları var ve aynı zamanda Eurovision'da sevilen bir ülkedir. Ben resmi olarak San Marino'yu temsil ediyorum ama bir Türk olarak yarışmadayım. Bu yüzden Türkiye varlığıyla ve bayrağıyla da orada olacak.""Hedefim global müzik pazarı"Hacıpaşalıoğlu, yarışmaya pozitif ve dünyayı kucaklayan bir şarkıyla katılacağına işaret ederek, şöyle konuştu:"Şarkının video çekimleri başladı. Şarkı hazır ama açıklanması sanıyorum mart ayı başında olacak. Video çekimi büyük bir prodüksiyon olarak hazırlanıyor. Eurovision çok keyifli bir süreçtir ama (şarkıyı hazırlarken) tek hedefi Eurovision olarak belirlemeyi de yanlış buluyorum. Benim hedefim global müzik pazarı. Hazırladığım parça da tamamıyla pazarda sağlam adım atabilecek bir parça. Bu noktanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. İkisini bir potada eritebilecek bir üslup yakalamak da mümkün. Bu yıl buna gerçekten özen gösterdim. Kendime ve şarkıma güveniyorum.""Yarışma, arkadaşlıklarımızı kuvvetlendirdiğimiz bir proje olacak"Toplantıya katılan San Marino televizyonu R TV 'nin Genel Müdürü Carlo Romeo ise ülkelerinin küçük ama vizyonlarının büyük olduğunu söyledi.Romeo, "İstediğimiz yere ulaşabilmek için de büyük bir sanatçı ile çalışmamız gerektiğini düşündük. Serhat Bey de bize göre büyük bir sanatçı. Bu yıl Eurovision'da finale kadar gitmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yarışmanın bu yıl sadece San Marino için değil, tüm dünya için unutulmaz bir yarışma olmasını umut ediyoruz." dedi.Hacıpaşalıoğlu'nun müzikal anlamdaki çalışmalarından etkilendiklerini dile getiren Romeo, şunları kaydetti:"San Marino küçük ama güçlü bir ülke. Aynı zamanda herkes için sempatik bir ülkeyiz. Bu yarışma, arkadaşlıklarımızı kuvvetlendirdiğimiz bir proje olacak. Yarışmada oylama evet önemli ama biliyoruz küçük ülkeler sempatik sonuçlar elde edebiliyorlar. Biz de şarkımızla ve sanatçımızla birinci olamasak da birinciliğe oynayabiliriz. Ayrıca sizin dilinizde de öğrenmeyi istediğim 4 kelimeye çok önem veriyorum. Bunlar müzik, televizyon, arkadaşlık ve iletişim. Bu yarışmada aslında Serhat'la birlikte bulunmamızın amacı da anlamı da aslında bu kelimelerdir."