Türkiye, Kendi Uydusuyla Uzayda Temsil Edilen 10 Ülkeden Biri Olacak" - Son Dakika
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Türkiye, Kendi Uydusuyla Uzayda Temsil Edilen 10 Ülkeden Biri Olacak"

26.02.2022 22:54
Türkiye, Kendi Uydusuyla Uzayda Temsil Edilen 10 Ülkeden Biri Olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu'nun ilk kesimlerini hizmete alım törenine katılmak için gittiği Kocaeli'de konuştu: "

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu'nun ilk kesimlerini hizmete alım törenine katılmak için gittiği Kocaeli'de konuştu:

"Kimilerinin hayal dediği kimlerinin hayal bile edemediği projeleri bitiren dava arkadaşları olarak hepimiz aydınlık geleceğe hızla gidiyoruz. Son 20 yıldır bu kadar büyük dönüşümün, adeta yeni bir çağı açan 20 yılın üzerine daha fazla ne koyabiliriz? Biz de 700 bine yaklaşan çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz ve büyük işler yapıyoruz."

"PANDEMİDE UYDU GÖNDERDİK"

"2021 yılı içerisinde COVID-19'un bütün Dünyayı sardığı, bütün sistemleri kapattığı, fabrikaların kapandığı bir ortamda uzaya 2 tane uydu gönderdik. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları. Yani gözlem uyduları değil. 2021 yılı içerisinde TURKSAT-5A uydumuzla uzaya gönderdik ve haziran ayı içerisinde dünyanın üçte birine, yani yüzde 30'una hizmet vermeye başladık ve 2021 yılı sonunda da haberleşme uydusunu gönderdik."

"Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu kat etmeye devam ediyor. İnşallah onu da haziran ayı içerisinde faaliyete alacağız. Bunlar ayrıca ticari uydulardır ve Dünya'ya hizmet satan uydulardır. Yani Dünya'da uydusuyla temsil eden ülkelerden bir tanesi, özellikle 2023 yılında uzaya göndereceğimiz TURKSAT-6A uydumuzla birlikte, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak Türkiye."

TÜRKSAT 5B, 2021 SONU; TÜRKSAT 6A 2023'TE UZAYA FIRLATILACAK

"2023'TE BİR TÜRK'Ü UZAY İSTASYONU'NDAN UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

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'Türkiye, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacak' 'Türkiye, kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacak' Bakan Karaismailoğlu: 'Hakikaten, ülkemiz çok büyük bir dönüşüm geçirdi' Bakan Karaismailoğlu: 'Hakikaten, ülkemiz çok büyük bir dönüşüm geçirdi'

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kocaeli, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye, Kendi Uydusuyla Uzayda Temsil Edilen 10 Ülkeden Biri Olacak' - Son Dakika


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