Türkiye Kendine Özen Gösterdi Ve Yaşam Kalitesini Artırdı

2018 yılında Armut'a gelen taleplerin arasında en çok yaşam kalitesini artıran kategorilerin yükselişe geçmesi dikkat çekti. İçerisinde yoga ve pilates özel dersleri, masaj, epilasyon gibi hizmetlerin olduğu kategorilere olan talepler %303 artarken; Drone Tamiri, Coin Mining, İmar Barışı Danışmanlığı gibi hizmetler ise bu sene yeni açılan hizmet kategorileri arasına girdi.

Online hizmet sektörünün lideri Armut 2018 yılında aldığı hizmet taleplerini değerlendirerek, 2018 trendlerini ve yükselen hizmet kategorilerini ortaya koydu. Hizmetlerin 2017 yılına göre büyüme trendleri incelenerek hazırlanan analiz, yaşam kalitemizi iyileştiren hizmetlerin 2018'de ön plana çıktığını gösterdi.

Aralarında Temsili Nikah Memuru, Coin Mining'in de bulunduğu 898 yeni kategori açıldı!

2018'de yeni açılan kategoriler de ilgi çekti. Gündemde olan konularla ilgili açılan yeni kategorilerin yanında eğlenceli kategoriler de yer aldı. İmar Barışı Danışmanlığı, Drone Tamiri, Refleksoloji, İsveççe Özel Ders, Pikap Tamiri, Mızıka Özel Ders, Temsili Nikah Memuru, Coin Mining, Alışveriş Koçu ve Sushi Yapımı gibi örnekler en beğenilen yeni kategoriler oldu.

Yogaya olan talep %341 arttı

Ayda iki milyon ziyaretçisi bulunan online hizmet platformu Armut'un son bir yılın talepleri incelendiğinde, Türkiye'nin 2018'de kendisine yatırım yaptığı ortaya çıkıyor. Yıl boyunca bütün taleplere bakıldığında; Türkiye genelinde Pilates Özel Ders, Yoga Özel Ders, Masaj, Manikür - Pedikür, Epilasyon kategorilerinde talepler 2017'e göre %303 artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca, %341 ile Yoga Özel Dersindeki artış göze çarpıyor.

Çıkan verilerden, artık birçok konuda daha fazla özel ders aldığımızı da gözler önüne seriyor. Matematikten, İngilizce'ye; direksiyondan, pilatese toplam 51 özel ders kategorisine taleplerde geçen yıla oranla %40 artış gözlendi. En çok artış gösteren dersler sırasıyla Yüzme (%127), Pilates (%102), İngilizce (%101), Matematik (%96), Piyano (%94) ve Direksiyon (%47) oldu.

Armut'taki talepleri gündemdeki olaylar doğrudan etkiliyor

Türkiye gündeminde olan gelişmeler ya da değişiklikler Armut taleplerinin anında etkiliyor. Örneğin İstanbul'da Temmuz ayında görülen doludan sonra Oto Kaporta ve Göçük kategorisindeki talepler hızla artış gösterdi. Benzer şekilde, İmar Barışı'nın açıklandığı Mayıs ayından sonra İmar Barışı Danışmanlığı ve bu kapsamda proje çizimi için Mimar kategorilerinde taleplerde artışlar görüldü.