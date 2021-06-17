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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek - Son Dakika

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek

17.06.2021 18:59
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek, System.String[]

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Marmara Denizi'nin sorunları hakkında bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Marmara Denizi'nin sorunları hakkında bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz'ü ziyaret eden Sabancı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey bünyesinde oluşturulan Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonunun, başta müsilaj olmak üzere Marmara Denizi'nin sorunları hakkında ayrıntılı bir çalışma yaparak rapor hazırladığını ifade etti.

Sabancı, raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını, konunun yakın takipçilerinden olduklarını dile getirdi.

Pandemi gibi müsilajın da herkesi yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu vurgulayan Sabancı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle konuyu sadece kurumlara, belediyelere indirgemek doğru doğru değildir. Bu konu bireylerin, kurumun kentlerde yaşayan sorunudur. Bu sorunların çözümü için uzlaşmacı biçimde herkesin el ele ermesi gerekir. Çözümünü de uzlaşmacı bir anlayışla birlikte bulmak zorundayız."

Sabancı, 18-21 Kasım tarihlerinde Balıkesir'de, ülkedeki tüm kent konseylerinin katılımıyla düzenlenecek olan "Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu"na 350 civarında bilim insanının da katılacağını bildirdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek

Marmara Denizi, Kent Konseyi, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kent Konseyleri Birliği Marmara Denizi'nin sorunlarına dikkat çekecek - Son Dakika


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