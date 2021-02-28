Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı

28.02.2021 12:56
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı, System.String[]

Ardahan Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Ardahan Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Ardahan Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı çalışma takvimi, İstihdam, Göç ve Yaşlılık Çalıştayda ele alındı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Mürsel Sabancı, toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sabancı, Ardahan'ın düşman işgalinden 100. Yılını da kutlayarak, "Bir asır önce askerin ve halkın inancı ile bağımsızlığını ilan ederek Kurtuluşunun 100. yılında 'Ömür Uzatan Şehir Ardahan', zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışıp üreten, mazeret ileri sürmeden kıymet bilen insanların yaşadığı, son yıllarda istihdam, göç, hayvancılık, arıcılık ve yaşlılık kavramlarıyla öne çıkan kadim şehir Ardahan için Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak, çağrıda bulunmak istiyoruz. Kış mevsimlerinde Güneş'in üşüdüğü şehir olarak da tarif edilen Ardahan'ın, dünyada ender görülen Çıldır Gölü ile birlikte tarım için elverişli olan bu topraklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, bunun için de kadım şehrimize gelmesi gereken yatırımların öncelikli ve kıymetli olacağını vurguluyoruz" dedi.

Ardahan'ın öncelikle ele alınması gereken zengin potansiyelini Türkiye Kent konseyleri Birliği olarak genel bir çerçeveden değerlendirdiklerini söyleyen Sabancı, "Türkiye'nin el değmemiş coğrafyalarından birini elinde bulunduran Ardahan'ın doğal kaynaklarını günümüze kadar verimli kullanmadığı sayısal verilerle ortadadır. Bitki örtüsünün sahip olduğu çeşitlilik, çayır mera alanını fazla olduğu, dokunulmamış su alanlarına sahip olma noktasında çok fazla doğal kaynağı elinde bulundurduğu görülmektedir. Kanımızca, Ardahan'ın bu kadar verimli çayır meraya sahip olması ve yeterince su kaynağını bulundurması ile büyüyemeyen ve göç veren bir ekonomiye sahip olması çelişmektedir. Hayvancılığı Ardahan için bir lokomotif ekonomik gelişme alanı kabul edersek; hayvancılık için geniş ve büyük yer üstü doğal kaynaklara sahipken elinde bulundurduğu hayvan sayısı ile bu kaynakların 3'te biri ancak kullanabiliyor. Ne yazık ki 1 milyon 500 bin büyük baş hayvanın yaşayabileceği alanda Ardahan 400 bin büyük baş hayvan yetiştiriyor" şeklinde konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e de misafirperverlikten dolayı teşekkür Sabancı, "Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak, Serhat Şehir Ardahan'ın tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini, öncelikli yatırımla sosyoekonomik yönden geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu kapsamda kent konseyleri olarak kentlerimiz arasındaki işbirliği ağını güçlendirecek kültür, sanat, turizm, ticaret ve sosyal anlamda birlikte projeler geliştirme çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı

Kent Konseyi, Türkiye, Ardahan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan'da yapıldı - Son Dakika


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