Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanı'nın "Barlar Sokağı" paylaşımına tepki - Son Dakika

Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşlarının, Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin karar nedeniyle düzenledikleri eylem sonrası sosyal medya hesabından eleştirel paylaşımda bulunan Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Dönem Başkanı İsmail Kumru'ya STK temsilcileri tepki gösterdi.

Aynı zamanda Odunpazarı Kent Konseyi ile Odunpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan İsmail Kumru, eylem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara dün tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarını ve kişileri eleştirdi.

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Muammer Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanı İsmail Kumru'nun yapmış olduğu paylaşımın manidar olduğunu söyledi.

Karaman, birçok tepki gelmesine rağmen Kumru'nun paylaşımını kaldırmadığını belirterek, "Sokakların, okul yollarının barlar sokağına döndürüleceğini öğrenen Eskişehirlilerin infiali korkuttu. Oluşan büyük destek ve tepkiyi parçalamak için türlü oyunlar peşindeler. İftira atmaktan takip etmeye kadar her yolu deniyorlar." dedi.

Okullara yakın alandaki mekanlara alkol ruhsatı verilmesinin tüm toplumu ilgilendirdiğini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Eğitim evrensel bir konu. Bu duruma tepki değil, destek verilebilir. Fakat ne yazık ki Türkiye Kent Konseyleri Platformu başta olmak üzere Odunpazarı Kent Konseyi ile Odunpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığını da üstlenen İsmail Kumru böyle bir twit atmış. Eskişehir'de Kayıhan Sokak'ta da 23 adres içkili iş yeri olarak belirlendi. Eskişehir halkı bu alanın okullar bölgesi olduğunu biliyor. STK'ler olarak gösterdiğimiz tepkiye karşı yapılan bu paylaşımı kınıyorum."