Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
3 saat önce
Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:37 Kaynak: AA
, Kenya
'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kenya'nın Somali
sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.
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