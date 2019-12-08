Son Dakika › Güncel › Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
6 saat önce
Türkiye, Kenya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak saldırıda yaşanan can kayıpları için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Türkiye, Kenya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak saldırıda yaşanan can kayıpları için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eyleminde ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi