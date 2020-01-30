Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı - Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı

25 dakika önce

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı bir canlı yayında Kızılay bütçesinden Ensar Vakfı'na yönelik bağış yapıldığını doğruladı. "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullanan Kınık, bunun bir şartlı bağış olduğunu dile getirdi. Ayrıca konuyla ilgili Kızılay da bir açıklama yaptı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Kızılay hakkındaki tartışmalara cevap verdi.Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılay'a verilen 8 milyon dolara ilişkin açıklama yapan Kınık, Başkentgaz'ın vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından para talep etmesine ilişkin Kınık, "Elazığ depreminde attığım tweetten böyle gereksiz bir tartışmayı tetiklediğim için pişman oldum" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yaptığı iddiaları sorulması üzerine Başkan Kınık, "Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır" dedi.

"DEVLET YASAL OLARAK SİZE BİR İMTİYAZ VERMİŞ"

Kınık, şu şekilde devam etti:

"Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet."

"BU BELGELER DOĞRU"

Söz konusu habere ait belgelerin kamuoyuna yansımasıyla ilgili de konuşan Kınık, belgenin ekrana gelmesi üzerine sunucunun "Bu belgeler doğru mu?" sorusuna "Evet doğru ancak hukuk dışı yollarla elde edilmiş belgeler. Bağışçılarımızın rızası olmadan yayınlandığı için burada bir ihlal var" şeklinde yanıt verdi.

Kerem Kınık'ın canlı yayında doğruluğunu teyit ettiği belge

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Kızılay'dan da söz konusu konu hakkında açıklama yapıldı. Yardım örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada Kızılay'ın kamu bütçesinden pay almadığına ve tamamen bağışlarla finanse edildiğine vurgu yapıldı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının istekleri doğrultusunda yerine getirmiştir" denildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı
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Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:49 
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