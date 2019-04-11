Son Dakika Haberleri: Türkiye Kerkük'te Sağlık Hizmetleri Meslek Lisesi Açacak

Türkiye Kerkük'te Sağlık Hizmetleri Meslek Lisesi Açacak

23 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun açılacağı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun açılacağı belirtildi.

Kerkük Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Bilimsel Tıp Kongresine katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir heyet açılacak yüksel okul için yer araştırmasında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Arzu Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kerkük'te Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu açılacak." dedi.

Kerkük'e gelerek meslek yüksek okulu binası için yer tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yılmaz, Kerkük'te sağlık alanında öğrencileri daha iyi seviyede yetiştirmeyi planladıklarını aktardı.

Kerkük'te söz konusu okulun açılması nedeniyle sağlık alanında önemli katkılar sunacağını dile getiren Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abbas Taki, "Kerkük'te böyle bir adımın atılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:12 Kaynak: AA
Irak, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kerkük, Güncel
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