Türkiye Kıbrıs'ta Doğalgaz Sondajına Başlıyor
1 saat önce
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyi de dahil olmak üzere KKTC’nin belirlediği parsellerde doğalgaz sondajına başlıyor. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sondaj aşamasına gelindiğini belirterek Türkiye’ye ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin KKTC’nin F ve G ruhsat sahalarına intikal ettiğini açıkladı. Özersay “biz daha önce ne söylediysek, şimdi onu yapıyoruz. Artık […]The post Türkiye Kıbrıs’ta doğalgaz sondajına başlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyi de dahil olmak üzere KKTC'nin belirlediği parsellerde doğalgaz sondajına başlıyor.
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sondaj aşamasına gelindiğini belirterek Türkiye'ye ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin KKTC'nin F ve G ruhsat sahalarına intikal ettiğini açıkladı.
Özersay "biz daha önce ne söylediysek, şimdi onu yapıyoruz. Artık sondaj yapma aşamasına geldik, bunun için sondajın yapılacağı noktayı saptayacağız. Bu nedenle Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC tarafından daha önce ilan edilmiş olan F ve G ruhsat sahalarına sismik araştırma yapmak üzere intikal etti" diye konuştu.
Sondajların Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin tespit edeceği noktalarda başlayacağını kaydeden Özersay, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından KKTC adına yapılacak olan kazının doğalgaz bulunma ihtimali yüksek noktalarda gerçekleşeceğini kaydetti.
Kıbrıs etrafındaki parsellerin KKTC tarafından ilan edildiğini hatırlatan dışişleri bakanı Kudret Özersay, bunların sadece Kuzey'de değil Rum yönetiminin de doğalgaz aradığı Güney bölgesinde olduğuna da işaret etti.
Özersay KKTC adına bir şirket olarak TPAO'ya lisans verdiklerini belirterek bunun Kıbrıs Rum yönetiminin İtalyan ENI ve Amerikan EXXON firmalarına lisans vermesinden farklı bir durum olmadığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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