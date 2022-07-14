Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar katkıda bulundu - Son Dakika
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Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar katkıda bulundu

14.07.2022 12:42
Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar katkıda bulundu

Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar para yardımında bulundu.

Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar para yardımında bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıs Türkü Üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul ederek, 100 bin dolarlık yardım çekini takdim etti.

Başçeri, burada yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesinin 1963-1974 döneminde Ada'da yaşanan olaylarda kaybolan, mezarları bulunmayan kişilerin naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi adına çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2006'dan bu yana Komitenin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenli yardımda bulunduğunu vurgulayan Başçeri, "Bu Ada'da yaşanan insanlık dışı olaylarda kayıp olan hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum listesindeki kayıpların tespit edilmesi amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesinin yürüttüğü çalışmaların önemine inanıyoruz." dedi.

Başçeri, Komitenin çalışmaları sonucunda kayıpların bulunması ve ailelere teslim edilmesiyle, ailelerin gönüllerindeki sızıların bir nebze de olsa kapatılacağına inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2006'dan bu yana düzenli olarak Kayıp Şahıslar Komitesine yaptığı katkı 1 milyon avroyu geçtiğimiz yıl aşmıştı, bu yıl da aşmaya (yaklaşık 1 milyon 250 bin avro civarı) devam ediyor. Komitenin çalışmalarına katkı veren ilk 3 donörden birisiyiz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 100 bin ABD doları katkısı olacak, bunun çekini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umudumuz, Kayıp Şahıslar Komitesinin listelerinde yer alan kayıpların tamamının naaşlarına ulaşılarak kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesidir. "

"Ana vatanımızın katkılarıyla daha fazla mesafe katedeceğimize inanıyorum"

Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıs Türkü Üyesi Müftüzade, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu ve uluslararası bir hüviyete sahip olan bir kurumdur. Bu katkı, sadece kayıpların kalıntılarına ulaşmamızda bir katkı değil iki toplum arasındaki güvensizliği tamir etmek için de katkısı olan bir jesttir, çok önemli ve insancıl bir konudur. Ana vatanımızın katkılarıyla daha fazla mesafe katedeceğimize inanıyorum."

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 döneminde kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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