Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Salim Kayıcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Başkan Kayıcı, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Kayıcı, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.