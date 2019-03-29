Türkiye Kick Boks Turnuvasında Nkü'nün Başarısı
1 saat önce
Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.
Türkiye
Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya
'da gerçekleştirilen şampiyonada; Namık Kemal Üniversitesi BESYO 4. sınıf öğrencisi Nazım Çelik
, 3. sınıf öğrencileri Anıl Uzun ve İlker Tanrıanan kendi kilolarında Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:45 Kaynak: İHA
Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı