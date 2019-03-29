Son Dakika Haberleri: Türkiye Kick Boks Turnuvasında Nkü'nün Başarısı

Türkiye Kick Boks Turnuvasında Nkü'nün Başarısı

1 saat önce

Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.

Türkiye Kick Boks Turnuvasında Nkü'nün Başarısı, System.String[]
Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada; Namık Kemal Üniversitesi BESYO 4. sınıf öğrencisi Nazım Çelik, 3. sınıf öğrencileri Anıl Uzun ve İlker Tanrıanan kendi kilolarında Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:45 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye, Spor
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