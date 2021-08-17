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Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor - Son Dakika

Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor

17.08.2021 12:35

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik bir spor olarak tanındığını hatırlatarak, "İnşallah temennimiz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz olimpiyatlarına alınmamızdır.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik bir spor olarak tanındığını hatırlatarak, "İnşallah temennimiz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz olimpiyatlarına alınmamızdır. Bunun için davet bekliyoruz. Olimpiyatlarda madalya getirecek branşlardan biriyiz. Çok madalya getireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 65 federasyondan biri olduklarını belirterek, "2019'da, 65 federasyon içerisinde aktif lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de 5. sıradaydık. Yine olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde de uluslararası madalya sayısında birinciyiz. Biz yıllardan bu yana bu şekilde devam ediyoruz. Bunlar, Türkiye'de kick boksun ne kadar ilerlediğini gösteren rakamlardır. Ayrıca 81 ilin her yerinde kick boks faaliyetleri var. Her yerde milli sporcu, milli takım antrenörü var. Bu da camiamızın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu göstermekte." diye konuştu.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın gelecek yıl Antalya'da yapılacağını hatırlatan Kayıcı, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'nın önemi, 2023'te Polonya'da yapılacak Avrupa Oyunları'nın seçme müsabakası olacak. Avrupa Oyunları'na katılacak sporcuların hepsi, 2022'de Antalya'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın sonucunda belirlenecek. Bu, bizim için çok önemli. Ayrıca her yıl Avrupa Kupası, daha önce Antalya'da yapılıyordu. Gelecek yıl bunu İstanbul'a aldık. Bunun sebebi bütün sporcuların gelmesinin çok daha kolay olacağıyla ilgili. Bunu bizzat Dünya Federasyonu Başkanı'nın ricasıyla yaptık. 2023'te Avrupa Gençler Şampiyonası'nı tarihimizde ilk defa yapacağız. İzmir'de yapacağız ve inşallah ona da tam takım katılacağız. Bunun çalışmalarına şu andan itibaren devam ediyoruz."

Kick boksun IOC tarafından olimpik bir spor olarak tanınmasının ardından yoğun çalışmalara başladıklarının altını çizen Kayıcı, "Kick boks artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmış olimpik bir spordur. İnşallah temennimiz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz olimpiyatlarına alınmamızdır. Bunun için davet bekliyoruz. Bütün dünyada ve ülkemizde gerekli çalışmalar başladı. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok güçlü ve dinamik bir camiamız var. Bizleri bu şekilde başarılı kılan aile ortamıdır. Ben en yakın zaman içerisinde yaz olimpiyatlarına tarih verileceğini düşünüyorum. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bize hangi tarihi verirse, ona göre gerekli kota müsabakalarını gerekli seçmeleri yapacağız. Söz Uluslararası Olimpiyat Komitesinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak olimpiyatlarda başarılı olabileceklerine inandıklarını vurgulayan Kayıcı, şunları dile getirdi:

"Olimpiyatlarda madalya getirecek branşlardan biriyiz. Çok madalya getireceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar, kilolar veya branşlar, bir çalışma sonrası belli olacak. Altyapı hazırlığımız zaten var. Minikler, yıldızlar ve gençlerde bütün müsabakalara tam takım katılıyoruz. Ekim ayında Dünya Büyükler Şampiyonası var. Tam takım katılacağız. Kasım ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'na da tam takım katılacağız. Bu şampiyonaları sadece burada değil, bütün dünyada yapıyoruz."

Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor
Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor
Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor
Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kick Boks, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye kick boksun olimpiyatlarda yer almasını bekliyor - Son Dakika Spor


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