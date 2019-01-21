Son Dakika Haberleri: Türkiye Kickboks Turnuvası'nda Kayserili Sporcular Madalyaları Topladı

Türkiye Kickboks Turnuvası'nda Kayserili Sporcular Madalyaları Topladı

51 dakika önce

Türkiye Kickboks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Kickboks Turnuvası Antalya'da yapıldı.

Türkiye Kickboks Turnuvası'nda Kayserili Sporcular Madalyaları Topladı, System.String[]
Türkiye Kickboks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Kickboks Turnuvası Antalya'da yapıldı. 60 ilden 2000 sporcunun katıldığı müsabakaya Kayseri'den katılan sporcularımız damga vurdu.

Oldukça çekişmeli ve seyir keyfi yüksek olan müsabakalarda Kayserili sporcular 7 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalyayla turnuvaya Kayseri imzası attılar. Türkiye Açık Kickboks Turnuvasıyla derece alan sporcular Kickboks Milli Takımına katılmak için ilk puanlarını almış oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporcuları ve antrenörleri Esat Kaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Antalya, Kayseri, Türkiye, Spor
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