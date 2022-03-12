Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı - Son Dakika
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Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı

12.03.2022 00:28

Güvenlik problemleri nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personel Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşındı. Taşınma esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı. Bir büyükelçilik çalışanı Atatürk portresini de yanında götürdü.

Günlerdir devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personel tahliye edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre personel Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrine gönderildi.

KİŞİSEL EŞYALARIYLA BİRLİKTE ALDI

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise yürekleri dağladı. Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide bir büyükelçilik çalışanın binadan ayrılırken aldığı eşyaların arasında Mustafa Kemal Atatürk'e ait tablo göze çarptı.

Güvenlik nedeniyle Türkiye Kiev Büyükelçiliği taşındı, personel yanına aldığı Atatürk portresiyle duygusal anlar yaşattı

PAYLAŞIMA DÜŞÜLEN NOT

Paylaşıma, "Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nin tahliyesi sırasında bir elçilik çalışanı binadan aldığı Atatürk'ün portresiyle birlikte (11 Mart 2022) notu düşüldü. Paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Pek çok kullanıcı yapılan hareketi tebrik etti.

YORUMLAR
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

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Son Dakika Güncel Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı - Son Dakika


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