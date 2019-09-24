Türkiye, Kilis'te tutuklanan IŞİD üyesi iki Fransız kadın ile 9 çocuğunu ülkesine sınır dışı etti
1 saat önce
TTürkiye, Kilis'te temmuz ayında tutuklanan IŞİD üyesi iki Fransız kadın ile 9 çocuğunu ülkesine sınır dışı etti.
Türkiye, Kilis'te temmuz ayında tutuklanan IŞİD üyesi iki Fransız kadın ile 9 çocuğunu ülkesine sınır dışı etti.
Paris'e getirildikten sonra tutuklanan kadınlardan Jennifer Clain'in, Paris'te 13 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen ve 132 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını IŞİD adına üstlenen iki Fransız vatandaşı Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşlerin yeğeni olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:45
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