Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nden Aksa Akrilik'e 50. yıl plaketi

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından kimya sanayiinin gelişimine 50 yılı aşkın süredir hizmet veren firmalar arasında gösterilerek "50. yıl" plaketiyle ödüllendirildi.



Sektörün önde gelen meslek örgütlerinden TKSD tarafından düzenlenen "Türkiye Kimya Sanayiinin Güvenli Geleceği" etkinliğinde Aksa Akrilik'in yanı sıra 17 şirkete plaket verildi. Organizasyonda, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TKSD Başkanı Haluk Erceber ve Avrupa Kimya Sanayi Konseyi Genel Müdürü Marco Mensink konuşma yaparken, 50. Yıl plaketini Aksa Akrilik adına Mali İşler Direktörü Erdinç Kazak aldı. - YALOVA