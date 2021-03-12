Türkiye Kimya Sektör Şurası - Son Dakika

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlendiği Kimya Sektör Platformu'nda (KSP) sektör çatı kuruluşlarının temsilcileri kendi sektörlerinin sorunlarını ele alırken, çözüm önerilerini de paylaştı.

İKMİB'in 17'inci dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) bünyesinde iki yılda bir yapılan "Türkiye Kimya Sektör Şurası" video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber, etkinlik kapsamda, "Başkanların Sektörel Sorunları ve Çözüm Önerileri" panelinde yaptığı konuşmada, "Türkiye kimya sanayinin pazar büyüklüğü tüm alt sektörleriyle beraber 63 milyar dolardır. 2020 yılında ihracatımız yüzde 3,3 artarak 18,35 milyar dolara yükseldi, ithalatımız da 35,7 milyar dolar olarak kesinleşti." dedi.

Sektörde göz önüne alınması gereken önemli konulara değinen Erceber, "En önemli konulardan biri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda ortaya çıkan konuların fırsata dönüştürülmesidir. Burada sınırda karbon ayarlama mekanizması da öne çıkıyor. Türkiye'nin burada bir kaybı olabilir eğer yapması gerekenleri yerine getirmezse. Buna hazırlığımızı çok sıkı bir şekilde yapmamız lazım. Aslında çok da iyi bir şekilde yapılıyor. Çalışma grupları oluşturuldu ve devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye İlaç Sanayi Derneği Başkanı Hasan Ulusoy ise, "Ülkemiz ilacın tedariki, üretimi, dağıtımı, erişilebilirliği, kalitesi ve kamu ödeme sistemi açısından gerçekten imrenilecek bir noktada ancak özellikle ham madde ihtiyacı olmak üzere birçok konuda dışa bağımlı oluşumuz en büyük eksiğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir de tıbbi cihaz sektörünün 2003 yılında 14 milyon dolar olan ihracatını 2019 yılında 700 milyon dolarlar seviyesine getirdiğini ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1'ini yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demir, sektörün bazı sorunları olduğunu ve özellikle 2013 yılından bu yana iç pazardaki geç ödemeler konusunda mücadele ettiklerini kaydetti.

Boya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Akın Akçalı ise, "Bizim sektörde en önemli konumuz ham maddelere uygulanan ÖTV. Yıllardır birçok platformda bunu defalarca dile getiriyoruz fakat bir türlü çözüme ulaşamıyoruz. Bizler üretim yapıyoruz, ihracat yapmak istiyoruz, istihdam oluşturmak istiyoruz ve bunun için ham madde alıyoruz. Ama bu aldığımız ham maddeye ÖTV veriyoruz. Bu vergi ihracatta rekabette geri kalmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Madeni Yağ, Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak da ham madde de ÖTV artışlarından kendi sektörlerinin de etkilendiğini, hem yurt içi satışlarının hem de ihracatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ayrıca sektöre lisansız faaliyet gösteren firmaların kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Koçak, lisanssız mal satan firmalara gerekli denetimler yapılacak cezai işlem uygulanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

"Yerlileşme ve millileşme projelerini destekliyoruz"

Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş ise genel olarak kimya sektöründeki benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını ve yerlileşme ve millileşme projelerini desteklediklerini ifade etti.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu Pura da sektörün 2020 sonu itibarıyla iç piyasa cirolarının 42 milyar liraya, ihracatının 2,4 milyar dolara ve ithalatın da 1,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Pura, sektörde salgın döneminde yüksek talep oluşan ürünlerin ruhsatlandırma konusunda yaşanan sorunların devam ettiğini, etkili denetleme konusunda beklentileri olduğunu, sahte kaçak ve taklit konularının ürkütücü boyutlara ulaştığını ve piyasa gözetim ve denetimde çoklu otorite baskısının devreye alınması gerektiğini söyledi.

Aerosol Sanayicileri Derneği Başkanı Özgür Öztürk ise 2020 yılında Türk Aerosol sektörü ihracatının 255 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ihracatın bir önceki yılın rakamına ulaştığını aktardı.

Öztürk, "Aerosol sektörü olarak en büyük dezavantajımız aerosol bir ürün son aşamaya gelinceye ve tüketiciye ulaşıncaya kadar birçok bileşenden oluştuğundan plastiğe, demir çeliğe, metale, petrole ve bunun gibi birçok bileşene yapılan aşırı zamlar bizlerin maliyetlerini de etkiliyor." ifadelerini kullandı.