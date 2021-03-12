Türkiye Kimya Sektör Şurası - Son Dakika

Türkiye Kimya Sektör Şurası

12.03.2021 17:31
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Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, kimya sektörüne 3,8 milyar dolarlık bir destek sağladıklarını belirterek, "Bu da toplam kimya sektörünün yapmış olduğu ihracatın yaklaşık yüzde 21'inin Eximbank tarafından desteklendiği anlamına geliyor.

Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, kimya sektörüne 3,8 milyar dolarlık bir destek sağladıklarını belirterek, "Bu da toplam kimya sektörünün yapmış olduğu ihracatın yaklaşık yüzde 21'inin Eximbank tarafından desteklendiği anlamına geliyor." dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) 17'nci dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) bünyesinde iki yılda bir yapılan "Türkiye Kimya Sektör Şurası" video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

"Kimya Sektörünün Dış Ticareti, Finansmanı, Lojistiği ve Dijitalleşmesi" panelinde konuşan Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, tüm Eximbank birimleriyle ihracatçıların yanında olduklarını belirterek, "Tüm ihracatımıza genel anlamda geçen yıl 45,6 milyar dolarlık destek sağladık. Bu 45,6 milyar dolarlık destek içerisinde kimya sektörüne 3,8 milyar dolarlık bir destek sağladık. Bu da toplam kimya sektörünün yapmış olduğu ihracatın yaklaşık yüzde 21'inin Eximbank tarafından desteklendiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

2021'in ilk 2 ayı itibarıyla bakıldığında, kimya sektöründe yaklaşık 590 milyon dolarlık bir destek sağlandığını aktaran Gültekin, "Bu da toplam kimya sektörünün ihracatı içerisinde yaklaşık yüzde 18'lik bir payı oluşturuyor. Tüm Eximbank ekibi olarak, Ticaret Bakanlığımızın da koordinasyonunda ihracatçılarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu öncelikli sektörler bizim için de öncelikli. Özellikle katma değerli ürün üreten, KOBİ niteliğinde olan ihracatçılarımıza biraz daha öncelik verme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

"Dokunmadığımız ihracatçının kalmamasına gayret ediyoruz"

Gültekin, tabana yayılmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"22 şube, çok sayıda irtibat büromuz ve tüm çalışanlarımızla dokunmadığımız ihracatçının kalmamasına gayret ediyoruz. Bakanlığımızın ihracatçılara yönelik yürütmüş olduğu çok çeşitli stratejiler var. Bunlar içerisinde ihracat mentoru programı çok önemli. Bunların yaygınlaşmasıyla birlikte onlarla daha yakın çalışarak, Eximbank'ın imkanlarını daha fazla ihracatçımıza anlatmak, onların yeni pazarlara açılmasında, sevk öncesindeki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında, yaptıkları satışları alacak sigortasıyla daha risksiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen tüm gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de hava yolu taşımacılığında emniyetli taşımanın kritik önemde olduğunu belirterek, "Dünyada 2019'a göre yolcu taşımacılığında yüzde 60 civarında bir düşüş var. Kargodaki düşüş ise Kovid-19'a rağmen sadece yüzde 5." diye konuştu.

Kimya sektörüne en çok uyan kargo tipinin havacılık olduğunu anlatan Şener, "Havacılık az taşıyor ama çok hızlı taşıyor. Tren orta boyutta taşıyor ama daha az hızlı taşıyor. Gemi en yavaşı ve en ucuzu ama çok büyük kapasiteli taşıma yapıyor. Kovid-19 döneminde havacılık kargoda hiçbir şikayet almadık, hatta teşekkür ettiler." dedi.

Havacılık, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kimya Sektör Şurası - Son Dakika Ekonomi


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