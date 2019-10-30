Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi
1 saat önce
Fransız Parlamentosu'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı aleyhinde ve YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren bir tasarı metni Çarşamba günü oylanarakı kabul edildi.
Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.
Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:52
Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı: Suriye ordusuna katılın ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz