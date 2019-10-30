Son Dakika Haberleri: Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi
Son Dakika Dünya Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

1 saat önce

Fransız Parlamentosu'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı aleyhinde ve YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren bir tasarı metni Çarşamba günü oylanarakı kabul edildi.

Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi, System.String[]

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.


Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

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Barış Pınarı Harekatı, Çarşamba, Türkiye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:52 
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