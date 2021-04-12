"Kırgızistan'da referandum ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanması memnuniyet verici" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da 11 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan'da 11 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Referandum ve yerel seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kırgız halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)