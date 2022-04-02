Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplu iftar verdi - Son Dakika

Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Cami avlusunda ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonundaki toplu iftar sofrası, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı kuruldu.
Akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda eden cemaat için caminin avlusunun kapıları açıldı.
İftar sofrasına ilgi gösterenlere su, etli pilav, salata, hurma, yeşil elma ve ekmek ikram edildi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, katılanların ramazan ayını tebrik etti.
Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3,5 yıl önce Kırgızistan mevkidaşıyla açılmıştı.
Kaynak: AA
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