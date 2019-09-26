Son Dakika Haberleri: "Türkiye Kırgızistan'ın iş birliğini geliştirme çabalarını destekliyor"
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"Türkiye Kırgızistan'ın iş birliğini geliştirme çabalarını destekliyor"

10 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türkiye olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çabalarını ve karşılıklı iş birliğini geliştirme arzusunu destekliyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türkiye olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çabalarını ve karşılıklı iş birliğini geliştirme arzusunu destekliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çam, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un hem FETÖ ile mücadele hem de Türkiye ile iş birliğini geliştirme çabalarına dikkati çekerek, "Türkiye olarak Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çabalarını ve karşılıklı iş birliği geliştirme arzusunu destekliyoruz. Ceenbekov'un bu manada yapmış olduğu gayretleri desteklemek ve teşvik etme noktasında her kesimin katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İki ülkenin kardeşlik bağının dışarıdan gelen "negatif etkilerle" bozulmaya çalışıldığını belirten Çam, FETÖ'yü "sinsi bir bela" olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Orta Asya'da hala çok etkin. Su üstünde olmazsa da cephe gerisinde durarak sinsi bir şekilde bu faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan, kökü dışarıda ve kesinlikle derdi o ülke ile olmayan, bulunduğu ülkenin egemenliğini ve inisiyatif alabilme kapasitesini yok etmek üzere çalışan bir örgüttür. Eninde ve sonunda terör örgütleri kaybedecektir. Önemli olan en az zararla atlatılmasıdır. Bu sinsi faaliyetlerin hızlı bir şekilde temizlenmesi bir süreç gerektirir. Bu sürecin sabırla ve destek vererek yapılması lazım. Ben kısa süre içinde Kırgızistan'da bu pisliğin tamamen temizleneceğine inanıyorum."

Çam, hem Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinin hem de iki ülke lideri arasındaki diyaloğun son derece iyi seyrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Bişkek'e yaptığı resmi ziyaretle iki ülke arasında "tarihi sürecin" başladığını kaydeden Çam, bu anlamda ekonomi, ticaret ve politika gibi alanlarda önemli açılımların yapılabilmesi adına çabalar sarf edildiğini sözlerine ekledi.

FETÖ ikili ilişkileri hedef alıyor

Türkiye'nin Kırgızistan'da ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları hız kesmeden devam ederken, FETÖ'nün iş, eğitim, medya ve sanat dünyasında çeşitli oluşumlarla Türkiye hakkında ülkede olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığı gözleniyor.

FETÖ terör örgütünü Pensilvanya'dan yöneten elebaşı Fetullah Gülen'in Orta Asya ayağının Kırgızistan'da kurduğu ve hala faaliyette olan eğitim kurumlarından mezunların, bilişim, ekonomi, ticaret ve bürokraside yapılandığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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