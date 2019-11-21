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Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Boronov- İSTANBUL
6 saat önce
Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılan Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:05 Kaynak: AA
Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'na katılan Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, konuşma yaptı.
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