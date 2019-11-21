Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması
Son Dakika Güncel Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması - Son Dakika

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması

6 saat önce

Salondan görüntüler Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

Salondan görüntüler

Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından iki ülke arasında işbirliği üzerine çeşitli mutabakat zabıtları imzalandı.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:17:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]