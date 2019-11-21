Son Dakika Haberleri: Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Shumkarbek Uulu
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Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Shumkarbek Uulu

6 saat önce

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılan Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Korunması ve Teşviki Ajansı Başkanı Adilbek Shumkarbek Uulu, konuşma yaptı.

Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'na katılan Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Korunması ve Teşviki Ajansı Başkanı Adilbek Shumkarbek Uulu, konuşma yaptı.

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Shumkarbek Uulu

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:53 Kaynak: AA
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