Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor - Son Dakika Spor

Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor

6 saat önce

İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası 452 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor, System.String[]

İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası 452 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda sporcuların mücadeleci ruhları dikkat çekerken, müsabakalarda 15 yeni Türkiye rekoru kırıldı. Üç yarışta en yüksek fin puanı toplayan sporcular kupanın sahibi oldu.


Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:42 Kaynak: DHA
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