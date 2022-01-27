Üye Girişi
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10'da yer aldı - Son Dakika

Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10'da yer aldı

27.01.2022 12:47
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10'da yer aldı

Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi.

Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press'in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada'da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438 kWh olduğu kaydedildi

ZİRVEDE KANADA VAR

Kanada'dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya'nın 157 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

ELEKTRİK FATURALARI VE FABRİKALARDAKİ KESİNTİLER GÜNDEMDE

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.


YORUMLAR
500

Araştırma, Türkiye, Medya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10'da yer aldı - Son Dakika


Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok         
12:49
BOTAŞ, gaz kesintileriyle ilgili iddialara cevap verdi: Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1.2 milyar metreküp kapasitesi var BOTAŞ, gaz kesintileriyle ilgili iddialara cevap verdi: Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1.2 milyar metreküp kapasitesi var         
12:41
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10'da yer aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement