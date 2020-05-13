Türkiye kitap pazarı 2019'da yüzde 27 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Türkiye kitap pazarı 2019'da yüzde 27 büyüdü - Son Dakika Magazin

Türkiye kitap pazarı 2019'da yüzde 27 büyüdü

7 saat önce

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kategorilere göre hazırlanan ve sektör verilerini içeren "2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu" yayınlandı.

Türkiye kitap pazarı 2019'da yüzde 27 büyüdü, System.String[]

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kategorilere göre hazırlanan ve sektör verilerini içeren "2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu" yayınlandı.


Birlikten yapılan açıklamada, raporda yer alan rakamların, bağımsız yayıncılığın çeşitlilikteki başarısını ortaya koyduğu ve Türkiye'de yayıncılığın yeni yayınlanan 68 bin 554 kitap çeşidiyle, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini koruduğu belirtildi.


Rapora göre, 2019'da 423 milyon 602 bin 825 kitap üretilerek satışa sunulurken, 2019 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27,09 artışla 8 milyar 852 milyon TL oldu.


Türkiye Yayıncılar Birliği'nin her sene düzenli olarak hazırladığı raporda, bandrol dağıtımı ve satışını yapan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun (YAYFED) açıkladığı toplam kitap üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,16 oranında arttığı, segmentlere göre düşüşler de olduğu açıklandı.


Kişi başına düşen kitap sayısı 6,9 oldu


Milli Eğitim Bakanlığının özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı kitapların sayısı 2019 yılında 153 milyon 446 bin 132 iken, dijital eğitime geçilmesi sebebiyle bu sene açık öğretim için kitap üretilmedi. MEB'in bastığı kitaplarla birlikte toplam üretim ise 577 milyon 48 bin 957 oldu.


TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de 31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusun 83 milyon 154 bin 997, bu sayıya göre geçen yıl kişi başına düşen üretilen kitap sayısı ise 6,9 oldu.


Eğitim yayıncılığı 2019 yılında da hem üretim hem de ciro artışıyla sektördeki lokomotif özelliğini korudu. Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228 milyon 559 bin 913'lük üretimle geçen yıla göre yüzde 6,12 arttı ve eğitim yayıncılığının toplam kitap üretiminde yüzde 53,96'lık payla sektördeki liderliğini elinde tutmaya devam etti.


Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 147 milyon 961 bin 782 kitap üretimiyle toplam üretimin yüzde 34,93'ünü oluştururken, 2018 yılına göre bu alanda yüzde 5,33 artış yaşandı.


Araştırma-inceleme kitapları 79 milyon 387 bin 610 bandrolle geçen yıla göre yüzde 6,58 artarken, toplam kitap üretiminin yüzde 18,74'ünü oluşturdu.


Edebiyat kitapları, 27 milyon 303 bin 062 ile bir önceki seneye göre yüzde 10,45 artarken, toplam üretimin yüzde 6,45'ini oluşturdu. 41 milyon 271 bin 110 bandrolle yüzde 0,01'lik düşüş gösteren çocuk ve ilk gençlik kitapları, toplam üretimin yüzde 9,74'üne karşılık geldi.


Her türlü dini yayınların üretimi 36 milyon 899 bin 907 olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre yüzde 16,95 bir düşüş yaşadı. Bu kategori, yayıncılığın en fazla düşüş gösteren segmenti olup üretimin yüzde 8,71'ini oluşturdu.


İthal yayınlar 5 milyon 290 bin 731 kitap ve yüzde 10,35'lik düşüşle toplam üretimde yüzde 1,25'lik paya sahip olurken, akademik yayınlar 4 milyon 890 bin 495 bandrolle 2018 yılı üretimine göre yüzde 9,63 oranında artış yaşadı ve toplam kitap üretiminin yüzde 1,15'ine karşılık geldi.


Yeni yayınlanan kitap sayısı 68 bin 554'e yükseldi


Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ISBN Ajansından alınan bilgilere göre, 2018 yılında 67 bin 135 üretilen yeni kitap sayısı, 2019 yılında genel toplamda yüzde 2,11'lik artış göstererek 68 bin 554'e yükseldi.


Ayrıca Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2019'da önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 27,09 artış göstererek 8 milyar 852 milyon TL oldu.


Sektörde 4 milyar 961 milyon TL ile eğitim yayınları liderliğini korurken, kültür yayıncılığı 3 milyar 307 milyon TL ile pazarın yüzde 37,36'sını oluşturarak bir önceki yıla göre yüzde 9,43 artış gösterdi.


Bu artışta, 2017 yılındaki sınav sistemi değişikliği nedeniyle yaşanan eğitim yayıncılığındaki kayıpların 2019 yılında da yayılarak telafi edilmesinin ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda kitap fiyatlarında 2018 yılından gelen artışların etkili olduğu belirtildi.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:07 

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