Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika
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Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

19.08.2022 14:38
Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük İlçe Temsilciliği tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı.

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük İlçe Temsilciliği tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı.

Kızılay'ın Hüyük İlçe Temsilciliği gönüllüleri, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere gönderilen gıda kolisi yardımlarını ilçenin 23 mahallesini gezerek maddi imkandan yoksun ailelere ulaştırdı.

Bu arada, Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanı Hüseyin Üzülmez de Çamlıca Mahallesi'nde Kızılay gönüllüleri tarafından yürütülen yardım çalışmalarına eşlik etti.

Üzülmez, yerleşim merkezinde yaşayan çocuklara oyuncaklar hediye ederken, yardım faaliyetleri esnasında karşılaştığı çilek üretimi yapılan bahçelerde hasat yapan, evinin önünde tarhana imal eden kadınlarla sohbet etti.

Üzülmez, ilçede Hüyük Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Kızılay, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika
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