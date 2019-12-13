Türkiye, KKTC'de İHA faaliyetleri yürütebilecek - Son Dakika
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Türkiye, KKTC'de İHA faaliyetleri yürütebilecek

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi.

Türkiye, KKTC'de İHA faaliyetleri yürütebilecek, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının (KTBK) talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Geçitkale Havaalanı'na dair yürürlükteki sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafının da bilgilendirildiği vurgulandı.

KKTC'de Mağusa bölgesinde yer alan ve KKTC'nin ikinci havaalanı olarak geçen Geçitkale Havaalanı, iş adamı Asil Nadir'e kiralanmıştı.

Geçitkale Havaalanı'nın, askeri amaçla kullanılmasına yönelik çalışmalar bir süredir devam ediyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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