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Türkiye, KKTC'de salgından etkilenen turizm sektörüne hibe desteği sağlıyor - Son Dakika

Türkiye, KKTC'de salgından etkilenen turizm sektörüne hibe desteği sağlıyor

11.07.2021 23:25
Türkiye, KKTC'de salgından etkilenen turizm sektörüne hibe desteği sağlıyor, System.String[]

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgından zarar gören 96 küçük otel, KKTC Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgından zarar gören 96 küçük otel, KKTC Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ve ekonomik sıkıntıların aşılması için KKTC'deki çeşitli sektörden esnaf ve zanaatkarlara maddi desteğini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının koordinesinde, Turizm Salgın Destek Ödemesi kapsamında geri ödemesiz, toplamda 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapılıyor.

Bu yıl başka yerden hibe kullanmamış Turizm ve Çevre Bakanlığının işletme belgesi sahibi, 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, Turizm ve Çevre Bakanlığı işletme belgesi sahibi 153 acente ve 42 rehber hibe desteğinden faydalanacak.

Hibe destek ödemeleri kapsamında ilk kez turizm rehberlerine de ödeme yapılıyor.

Ödemeler, yarından itibaren ilgili kişi ve işletmelerin hesabına yatırılmaya başlanacak.

Türkiye, geçen yıl da Turizm Salgın Destek Programı kapsamında KKTC turizm sektöründe kişi ve işletmelere 20 milyon lira hibe destek ödemesi yapmıştı.???????

Türkiye, Kıbrıs, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, KKTC'de salgından etkilenen turizm sektörüne hibe desteği sağlıyor - Son Dakika


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