Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yangın söndürme helikopteri gönderdi.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter, Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'ne konuşlandırıldı.
Helikopter ve mürettebatı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu tarafından karşılandı.
Helikopterin yaz döneminde KKTC'de kalması planlanıyor.
Öncelikli görev yeri KKTC olacak helikopter, gerektiğinde Türkiye'deki yangınların söndürülmesi için de hizmet verebilecek.
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