Helikopter ve mürettebatı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Helikopter, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye, KKTC'de yangın söndürme helikopteri görevlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.