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Türkiye, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesini destekliyor - Son Dakika

Türkiye, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesini destekliyor

06.06.2021 12:19
Türkiye, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesini destekliyor, System.String[]

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamuda dijital hizmetlere geçilmesine destek sağlıyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamuda dijital hizmetlere geçilmesine destek sağlıyor.

KEİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de vatandaşların refah seviyesini artıracak ve bürokrasiyi azaltacak olan kamuda dijital hizmetlere geçilmesine, imzalanan protokoller kapsamında, finans, teknik, bilgi ve tecrübe desteği veriliyor.

Türkiye'de dijital dönüşüm ve e-Devlet hizmetlerinin gelişmesi yönündeki çalışmaları yöneten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de vatandaşlara yansıtılmasına büyük önem vererek bu yöndeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Oktay'ın 11 Şubat 2021'deki KKTC ziyareti sırasında, Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener tarafından, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı uyarınca KKTC'de e-Devlet çalışmalarında 8 servis daha dijital hizmet verme aşamasına geldi.

Ocak 2012'de e-Devlet Programı çalışmalarının başladığı KKTC'de, Türkiye'nin daha önce sağladığı destekle, 2015 yılından bugüne program kapsamında, KKTC'de Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) hizmete açıldı, e-Kimlik, e-Yazışma, e-Nüfus ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projeleri uygulamaya geçti.

e-Devlet Kapısı, e-Gümrük, e-Tüzel, Kamu Yönetim, e-MEB Sistemleri ise bu yıl içerisinde canlı kullanıma açılacak. Ayrıca e-Sağlık, e- Sigorta Projeleri de 2021 yılı içinde başlatılacak.

KKTC Veri Merkezi'nin temeli atılıyor

KKTC Veri Merkezi binasının inşaat ihalesi 20 Mayıs 2021'de yapılırken, merkezin temelinin temmuzda atılması hedefleniyor.

e-Devlet Kapısı çalışmaları kapsamında 8 servis daha hizmete açılabilir seviye getirilirken, temmuz ayında hizmete girmesi öngörülen e-Devlet servisleri şunlar: ???????

1. KKTC İçişleri Bakanlığı-Nüfus Bilgileri Servisi

2. EBYS Belge Doğrulama Servisi (323 Kurum Kuruluş)

3. KKTC Sağlık Bakanlığı-Tahlil Sonucu Servisi

4. Yüksek Mahkeme-Evlilik Bilgisi Servisi

5. Yüksek Mahkeme-Seçmen Kütük Bilgisi Servisi

6. KKTC Ticaret Dairesi Müdürlüğü- İthalatçı İhracatçı Belge Sorgulama

7. KKTC Başbakan Yrd. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı- Devlet Piyangosu Sorgulama

8. KKTC Merkez Bankası- Günlük Döviz Kurları

E Devlet, Türkiye, Kıbrıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesini destekliyor - Son Dakika


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