Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ekonominin geliştirilmesi için istikrar, güvenli ortam ve girişimcilik ruhuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ekonominin geliştirilmesi için istikrar, güvenli ortam ve girişimcilik ruhuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iş birliğinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile çok sayıda siyasetçi ve iş dünyasından temsilci katıldı.

KKTC Başbakanı Tatar, Türk hükümetinin bugün Fuat Oktay nezdinde KKTC'nin yanında bulunmasının önemine vurgu yaparak, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na her zamanki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Tatar, 2009'da Maliye Bakanı olduğunu hatırlatarak, "Yine o zaman Rifat Bey yanımızdaydı. İyi hatırlıyorum, o dönemde (2009) hükümete geldiğimizde öğrenci sayısı 30 binlerden 25 binlere düşmekteydi. Burada bir yanlış var dedik ve derhal temaslara geçtik, böyle toplantılar yaptık. Şu anda öğrenci sayısı 100 bini geçmiş durumda. Hedefimiz 150 bin olması lazım, olmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi altyapı ve her şeyin güzeli var ama en önemlisi insan kaynağımız var." dedi.

"İşin sırrı ekonominin büyümesinden geçiyor"

Devletin kamu maliyesini düzeltmek için bazı tedbirleri alması gerektiğinin altını çizen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin sırrı ve başarısı, ekonominin büyümesinden geçiyor. Ekonomiyi büyütemezsek öğrenci sayımızı artıramazsak turizmde yatak kapasitemizi artırmazsak altyapı çalışmalarını tamamlayamazsak ve enerji meselesine bir çözüm bulamazsak rekabet gücünü yakalayamayız. Dolayısıyla bu toplantılardan çıkması gereken sonuç bildirisi ilk olarak istikrarlı hükümettir. Çünkü bu sistemde istikrarlı bir hükümet olabilmesi için bakanlarıyla ve milletvekilleriyle bir bütün olarak memleketimizin hayrına hep birlikte çalışmak durumundayız. Böylece o istikrarı yakalayalım, reformları yapabilelim, ekonomiye güven verelim, o güvenle memleketin gelişmesine hep birlikte katkımızı koyabilelim."

Tatar, Kıbrıs Türkünün çok başarılı ve girişken olduğuna dikkati çekerek, Kanada'dan Londra'ya kadar dünyanın çeşitli merkezlerinde Kıbrıslı Türklerin başarı öyküleri yazmakta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 hafta sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılının kutlanacağını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Türklerinin yarım asra yakındır anavatan Türkiye'nin de desteğiyle bir başarı öyküsü yazmakta olduğunu vurguladı.

"Doğu Akdeniz'de kararlı bir duruş sergilenmektedir"

Turizm sektöründeki gelişmelere de değinen Tatar, şunları dile getirdi:

"Turizm, bugün 30 bine yakın yatak kapasitesi, altyapısı ve uzmanlıkları ile çok önemlidir. Milyar dolarlık bir su projesiyle, kurak iklimde bile Türkiye'nin desteğiyle suyun buraya akabilmesi, Kıbrıs'ın marka değerine bir o kadar marka değeri katmıştır. Şu anda elektriğin ucuzlatılması için uğraşmaktayız. Bütün bu sektörlerin geliştirilmesi için istikrar, güvenli ortam ve girişimcilik ruhuna ihtiyaç vardır. Onun iş insanlarımıza hükümetlerin yapacağı işlerin tamamlayıcısı olarak mutlaka ihtiyaç vardır."

KKTC Başbakanı Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yürütülen politikanın da çok isabetli olduğunun altını çizerek, "Son günlerde Türk hükümetinin kararıyla Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarının ve çıkarlarının korunması için kararlı duruş sergilenmektedir. Bu kararlı duruş esas itibarıyla KKTC'nin ne kadar isabetli, doğru ve tarihe mal olmuş bir devlet olduğunu da ortaya çıkartmıştır." dedi.

"Türkiye ve KKTC iş dünyaları birlikte çalışıyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda gözlemlediği gönül birlikteliğinin gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türk özel sektörü olarak vizyonunuz ekonomisi büyüyen, halkı zenginleşen, maruz bırakıldığı haksız ekonomik ve siyasi izolasyonlardan kurtulmuş uluslararası sisteme entegre olmuş, kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde duran bir KKTC'dir. Tüm küresel platformlarda Kıbrıs Türklerinin haklı davasını ve KKTC'nin uluslararası camiaya entegre olması gerektiğini gündeme getirdik. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Türkiye ve KKTC iş dünyaları da bunu sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Aynı vizyonu paylaştığımız Kıbrıs Ticaret Odası ile Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'nu bu amaçla kurduk."

Formun ilk somut adımlarından birisinin bugün gerçekleştirilen ekonomi konferansı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, konferansa Türkiye'den 100'e yakın iş insanının katıldığını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, "Bizler burada yatırım ve ticaret yaparak Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Şimdi daha fazla ticaret ve yatırım yapmayı amaçladık. Bunun için de KKTC'deki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için geçmişte elde ettiğimiz tecrübeleri sizlere aktararak yardımcı olmak istiyoruz. KKTC hükümetinin yatırım dayanışma konseyini tekrardan canlandırması bu kapsamda çok önemli bir gelişmedir. Şüphesiz ki KKTC'ye de çok faydalı olacak." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mesut Özil transferi için Ali Koç devreye girdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi