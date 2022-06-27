ANKARA, 27 Haziran (Xinhua) -- Klasik otomobil hayranı mısınız? O halde Ankara 'daki bu etkinliği sakın kaçırmayın ve buradaki olağanüstü klasik otomobillere bir göz atın. Türkiye Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 400'den fazla otomobilin katılımıyla Ankara'da başladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı - Son Dakika

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