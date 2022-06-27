Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

27.06.2022 12:04
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

ANKARA, 27 Haziran (Xinhua) -- Klasik otomobil hayranı mısınız? O halde Ankara'daki bu etkinliği sakın kaçırmayın ve buradaki olağanüstü klasik otomobillere bir göz atın.

ANKARA, 27 Haziran (Xinhua) -- Klasik otomobil hayranı mısınız? O halde Ankara'daki bu etkinliği sakın kaçırmayın ve buradaki olağanüstü klasik otomobillere bir göz atın. Türkiye Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 400'den fazla otomobilin katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali'ni ziyaret eden insanlar, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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