Türkiye Kökenli Hollandalı Polise 45 Ay Hapis
28 dakika önce
OCAK 2017'den itibaren polis teşkilatı içinde çalışan Mehmet A., bir yıl önce suçlulara bilgi ilettiği şüphesi üzerine yakın takibe alındı.
OCAK 2017'den itibaren polis teşkilatı içinde çalışan Mehmet A., bir yıl önce suçlulara bilgi ilettiği şüphesi üzerine yakın takibe alındı. Mehmet A.'nın bazı insanlarla düzenli olarak otomobil içinde uzun süreli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Mehmet A., savunmasında tehdit edildiğini, bu yüzden suçlulara bilgi ilettiğini söyledi. Ancak hem Cumhuriyet Savcılığı
hem de mahkeme Mehmet A.'nın savunmasını makul bulmadı. Mehmet A.'yı özel görevini kötüye kullandığı için suçlu bularak 45 ay hapis cezası ve polis görevinden uzaklaştırılması için karar veren Arnhem'deki mahkeme, "Mehmet A.'nın yolsuzluk, resmi gizlilik ihlali ve bilgisayar ihlalinden suçlu olduğu kanıtlandı. Suçlulara bilgi ileten polis memurları aynı zamanda hukukun üstünlüğünü baltalıyor" açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet A.'nın polis olarak görev yaptığı sıradaki maaşını da geri talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:27
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